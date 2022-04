Goch (ots) - In der Zeit von Sonntag (10. April 2022) um 21:00 Uhr und Montag (11. April 2022) um 13:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Büro einer Firma an der Siemensstraße ein. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen, suchten Diebesgut und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand einen Laptop. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 ...

