POL-SO: Dieb geschnappt

Warstein (ots) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße löste am Mittwoch, 29. Januar, gegen 21.40 Uhr, einen großen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im Dachgeschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein ...

