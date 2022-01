Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw-Führer wird bewusstlos - Unfall mit vier Verletzten in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am 17.01.2022, um 17:05 Uhr, kommt es auf der Lügder Straße in Bad Pyrmont zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 50-jährige Fahrer eines VW Scirocco wird aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt bewusstlos und stößt auf den vor ihm fahrenden, blauen, Kia. In beiden Fahrzeugen hat sich außer den Fahrern jeweils ein Beifahrer befunden. Alle Personen werden zu weiteren Untersuchungen in das Bathildiskrankenhaus Bad Pyrmont verbracht.

