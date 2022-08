FW-MH: Brennender Trockner sorgt für Feuerwehreinsatz in der Mülheimer Altstadt - keine Verletzten

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Samstag (20.08.2022) wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 18.41 Uhr schwarzer Rauch aus einem Einfamilienhaus in der Kettwiger Straße in der Altstadt gemeldet. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die beiden Löschzüge der Wachen Broich und Heißen zur Einsatzstelle. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnte die Rauchentwicklung sofort bestätigt werden. Da unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur weiteren Erkundung vorgeschickt. Die weiteren Erkundungsmaßnahmen ergaben, dass sich keine Personen im Gebäude aufhielten. Als Brandursache konnte schnell ein brennender Wäschetrockner im Erdgeschoss ausfindig gemacht werden. Dieser wurde abgelöscht und zudem ins Freie gebracht. Anschließend wurde das Einfamilienhaus mit einem Hochleistungslüfter von dem giftigen Brandrauch befreit. Für die Feuerwehr waren die Einsatzmaßnahmen nach etwa einer Stunde beendet. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursachenermittlung aufgenommen. Die sehr beengten Straßenverhältnisse vor Ort erlaubten bereits kein zügiges Vorankommen für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Erschwert wurde dies noch durch ein falsch parkendes Fahrzeug, welches die Rettungskräfte beim Vordringen zur Einsatzstelle zusätzlich behinderte. Daher der Appell der Feuerwehr: Parken Sie Ihr Auto nicht achtlos. Denn durch widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kann wertvolle Zeit für die Rettung von Menschenleben verloren gehen. (DR)

