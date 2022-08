Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Hilfeleistung durch die Feuerwehr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst unter dem Stichwort "Gasaustritt" zu einem Wohngebäude auf der Straße Am Hang entsandt. Dort hatten Anwohner einen vermeintlichen Gasgeruch in ihrem Gebäude wahrgenommen. Durch die Feuerwehr wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz und mit Mehrgasmessgeräten zur Erkundung eingesetzt. Durch den Trupp der Feuerwehr konnten im Bereich des Untergeschosses leicht erhöhte Gaskonzentrationen festgestellt werden. Ein Defekt der Gasheizung und der Gaszuleitungen konnte durch Techniker des örtlichen Gasversorgers ausgeschlossen werden. Als Ursache für den Geruch konnten im Einsatzverlauf geringe Mengen Kraftstoff im Bereich einer Tiefgarage ausfindig gemacht werden. Nach Entfernung der Ursache, der Belüftung der Räumlichkeiten durch einen Hochleistungslüfter und einer abschließenden Kontrolle konnte die Einsatzstelle an die Anwohner übergeben werden.

Weiterhin wurde am späten Sonntagmorgen gegen 10.35 Uhr der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Patientenrücktransport aus einem Krankenhaus gemeldet. Da die transportierte Person nicht gehfähig ist und ein Transport durch den Treppenraum aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich war, musste die Person von außen über ein Fenster in die Wohnung verbracht werden. Aus diesem Grund wurde ein Löschfahrzeug sowie der Teleskoplader mit Rettungskorb zur Einsatzstelle entsendet. Die Person wurde schonend und in Begleitung des Rettungsdienstes mittels Teleskoplader in das 2. Obergeschoss verbracht und dort in Obhut der bereits wartenden Angehörigen übergeben.(MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell