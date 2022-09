PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pkw-Fahrer unter Einfluss von Alkohol +++ Sachbeschädigung durch Graffiti an Schule +++ Katalysator entwendet +++

Hofheim (ots)

1. Alkoholisierter Pkw-Fahrer führt Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, Hofheim am Taunus, Weinbergstraße, L3017, Samstag, 17.09.2022, 02:00 Uhr

(cms) Die Polizeibeamten der Polizeistation Hofheim am Taunus führten in der Nacht zum Samstag eine stationäre Verkehrskontrolle in Wallau durch. Hierbei kontrollierten sie einen 63-jährigen Mann aus Wiesbaden. Da die Beamten bei der Kontrolle einen deutlichen Alkoholgeruch des Fahrzeugführers feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Bei diesem Test konnte ein Wert von 1,56 Promille festgestellt werden. Der Pkw-Fahrer wurde aufgrund dessen mit auf die Polizeistation Hofheim gebracht. Dort wurde durch einen zuständigen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde dieser von hiesiger Dienststelle in der Nacht wieder entlassen.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Schule, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Bornstraße, Donnerstag, 15.09.2022, 17:50 Uhr bis Freitag, 16.09.2022, 07:45 Uhr

(cms) Die unbekannten Täter hielten sich unbefugt auf dem Gelände der Schule auf. Sie beschmutzten durch Sprühfarbe insgesamt zwei Fensterscheiben, eine Glastür und eine Leuchte eines Baustellencontainers. Anschließend flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Insgesamt liegt der Sachschaden bei ca. 200EUR. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls gewesen sein, melden Sie sich bitte hierzu bei der Polizeistation Hofheim. Sie erreichen die Station unter der 06192/2079-0.

3. Katalysator entwendet, Eschborn, Grüner Weg, Montag, 12.09.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 16.09.2022, 10:00 Uhr

(cms) Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand für mehrere Tage ab. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit des Geschädigten aus und entwendeten den Katalysator der unter dem Pkw des Geschädigten angebracht war. Sie benutzten ein Schneidewerkzeug und montierten den Katalysator ab. Im Anschluss flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung. Resultierend daraus entstand ein Schaden von ca. 1000EUR. Sollten Sie Zeuge des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung gewesen sein, melden Sie sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Eschborn unter der 06196/9695-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell