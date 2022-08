Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Baucontainer in der Gemeinde Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in der Gemeinde Hude in einen Baucontainer eingebrochen und haben Gegenstände entwendet.

In der Zeit von Freitag., 12. August 2022, 12:30 Uhr, bis Montag, 15. August 2022, 07:00 Uhr, schlugen sie die Verglasung des Baucontainers in der Linteler Straße, Höhe der Freiherr-von-Münnich-Straße, ein. Aus diesem entwendeten sie Arbeitskleidung und ein Aggregat. Anschließend gingen sie abgestellte Arbeitsmaschinen an und öffneten deren Fahrerkabinen. Hier nahmen sie Werkzeuge an sich. Die Schadenshöhe wurde mit 1175 Euro angegeben.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

