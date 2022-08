POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand von Strohballen in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in der Linteler Straße, Höhe Schaftrift, in Hude in einen Schuppen eingebrochen und haben hochwertige Werkzeuge entwendet. In der Zeit von Freitag, 12. August 2022, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 14. August 2022, 09:20 Uhr, brachen sie ein Schloss eines Schuppens auf und nahmen eine Kettensäge und einen ...

mehr