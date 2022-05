Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hochprozentiges an der Kasse vorbeigeschleust

Görlitz (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Bundespolizisten auf der Görlitzer Neißstraße auf einen Mann aufmerksam. Als die Beamten den Polen kontrollierten, fiel ihnen eine Wölbung unter der Jacke des Mannes auf. Die Wölbung wurde von einer Flasche Schnaps verursacht, die der 25-Jährige vor den Blicken Dritter schützen wollte. Der Grund dafür war schnell gefunden. Demnach war der hochprozentige Tropfen in einem Supermakt in der Christoph-Lüders-Straße mitgenommen und an der Kasse vorbeigeschleust worden. Die entwendete Ware wurde später zurückgegeben. Weil der mutmaßliche Dieb eine Kette mit einer fest verbundenen Stahlkugel mitführte, während er den Schnaps mitnahm, wurde er wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell