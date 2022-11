Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schülerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

Am Donnerstagmorgen ist eine 14-jährige Radfahrerin von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete.

Nach Aussage der Schülerin befuhr diese zwischen 7 und 8 Uhr mit einem Rad den Gehweg entlang des Mittelwegs in Richtung der Ringstraße, als kurz vor der Kreuzung Habsburgerring / Hohenzollernring ein Auto aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Es kam zur Kollision. Obwohl die Mindenerin stürzte und sich leicht verletzte, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. Nach Ankunft in der Schule setzte man schließlich die Polizei über die Fahrerflucht in Kenntnis. Den Angaben der Geschädigten zufolge könnte es sich bei dem beteiligten Auto um einen dunkelblauen Kleinwagen handeln.

Zur Erlangung weiterer Hinweise werden Zeugen des Unfallgeschehens gebeten, sich mit den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

