Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag kam es auf dem Langschmidtsweg in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters war gegen 17.50 Uhr in Richtung Weidestraße unterwegs. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn uns touchierte den Außenspiegel eines VW. Als die Fahrerin des VW daraufhin abbremste, fuhr der Fahrer eines Ford auf den VW auf. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell