POL-EL: Bawinkel - Drei Personen bei Unfall verletzt

Bawinkel (ots)

Am Samstag kam es auf der Lingener Straße in Bawinkel zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-Jährige war in ihrem Pkw gegen 18 Uhr auf der Lingener Straße in Richtung Lingen unterwegs. Als sie abbremste, um nach links auf den Eschweg abzubiegen, bremsten die vier hinter ihr fahrenden Pkw ebenfalls ab. Eine fünfte, 53-jährige Fahrerin eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf die Fahrzeugkolonne auf. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

