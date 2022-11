Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Fünf Personen bei Unfall verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Samstag kam es gegen 18.15 Uhr auf der Nordstraße in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige befuhr in ihrem Kia die Straße Hohnerberg. Als sie anschließend auf die Nordstraße in Richtung Westring abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 39-Jährigen, der die Nordstraße befuhr. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei Mitfahrer im Fiat im Alter zwischen sechs und zehn Jahren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

