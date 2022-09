POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Noch unbekannte Täter sind am Samstagnacht in ein Hotel in Pforzheim eingedrungen. Die Einbrecher gelangten durch das manipulieren eines Fensters im Zeitraum zwischen Mitternacht und 07:20 Uhr in die Küche des in der Heinrich-Wieland-Allee befindlichen Hotels. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und erbeuteten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Danach flüchteten sie unerkannt. Das Polizeirevier ...

