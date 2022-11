Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Drei Personen bei Unfall verletzt

Samern (ots)

Am Samstag kam es in Samern zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die 58-jährige Fahrerin eins VW war gegen 15.30 Uhr auf der Salzberger Straße in Richtung Schüttorf unterwegs. Als sie nach links abbog, um auf die A31 in Richtung Emden aufzufahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 87-Jährigen. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 76-jährige Beifahrer im VW zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell