POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Kippenheim (ots) - Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagabend mit einer Polizeistreife eine Verfolgungsfahrt geliefert und versuchte, sich einer bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Alle Anstrengungen waren allerdings vergeblich, denn der Heranwachsende konnte letztendlich in einer Sackgasse am Ettenbach gestellt werden, nachdem er dort sein Glück auch noch fußläufig versuchte. Der Honda-Fahrer sollte ...

mehr