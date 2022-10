Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Verfolgungsrennen geliefert

Kippenheim (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagabend mit einer Polizeistreife eine Verfolgungsfahrt geliefert und versuchte, sich einer bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Alle Anstrengungen waren allerdings vergeblich, denn der Heranwachsende konnte letztendlich in einer Sackgasse am Ettenbach gestellt werden, nachdem er dort sein Glück auch noch fußläufig versuchte. Der Honda-Fahrer sollte gegen 21:45 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Lahr in der Poststraße überprüft werden und wurde mittels Anhaltesignale aufgefordert, rechts ran zu fahren. Stattdessen beschleunigte der der junge Mann seinen Wagen und startete eine riskante Flucht, die sich über Schmieheim, Wallburg bis nach Ettenheim erstreckte. Dort fand das Katz-und-Maus-Spiel dann allerdings in einer Sackgasse sein Ende. Wie sich bei der Kontrolle anhand eines Drogentests herausstellte, stand der 20-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift und muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

