Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B 462 - Sperrung nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall gegen 15:30 Uhr auf der B 462, in Höhe der Einmündung der westlichen Autobahnanschlussstelle, sind derzeit die Bergungsarbeiten im Gange. Zur Unfallzeit verließ nach ersten Erkenntnissen ein Lkw-Fahrer die A 5 aus Richtung Karlsruhe kommend und bog in der Folge nach links auf die B 462 ab. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte das Zugfahrzeug auf die rechte Seite. Der Fahrer konnte durch die Rettungskräfte aus dem Führerhaus befreit und in eine Klinik gebracht werden. Die Bergemaßnahmen werden sich derzeitigen Abschätzungen zu Folge noch mehrere Stunden bis in den frühen Abend erstrecken. Aufgrund dortigen Sperrungen, ist bis zur Räumung der Unfallstelle mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell