POL-PDLD: Ladendiebstahl Germersheim, Friedrich Ebert Straße Samstag, 24.09.2022, um 12.15 Uhr

Bad Bergzabern (ots) - Am 23.09.22, zwischen 17-23.30 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Kurtalstraße, versucht, in eine Kanzlei einzubrechen. Verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich, bitte an die Polizei Bad Bergzabern melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Tel. 06343 93340 pibadbergzabern@polizei.rlp.de Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

