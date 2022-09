POL-PDLD: Einbruch in Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Wörth

Kapellen-Drusweiler (ots) - Am 12.09.22, zwischen 12-13 Uhr, kam es in Kapellen-Drusweiler, in der Raiffeisenstraße, zum Diebstahl eines blauen Anhängebaggers mit gelber Baggerschaufel, der auf einem Gartengrundstück abgestellt war. Es handelt sich um einen Schmalspurschlepper mit Baggerschaufel, der an ein Fahrzeug angehängt werden kann. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern. Rückfragen bitte an: ...

