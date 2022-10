Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden, B500 - Motorradfahrer schwer verletzt

Sasbachwalden (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Montag bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige fuhr hierbei gegen 17:45 Uhr auf der B500 vom Mummelsee kommend in Richtung Untersmatt. Im Bereich einer kurzen Geraden kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seiner Kawasaki und kam in einem dortigen Straßengrabgen zum Liegen. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Zweirad musste abgeschleppt und die Straße zwischen B500 und Abzweig Hundsbach während der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Räumung der Unfallstelle vor Ort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

