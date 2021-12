Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tatverdächtiger ermittelt

Schönbrunn (ots)

Samstagabend entleerten Unbekannte einen Einkaufswagen voller Papier in den Kelleraufgang der Schule in der Eisfelder Straße in Schönbrunn. Anschließend entzündeten sie das Papier. Die Flammen griffen auf einen Teil der Fassade über. Ein Zeuge bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die konnte das Feuer löschen, bevor noch größere Schäden entstanden. Die Polizei begann sofort mit den Untersuchungen und konnte einen 15-Jährigen namhaft machen. Die Ermittlungen dauern an.

