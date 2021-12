Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlauchkonstruktion abgerissen

Barchfeld-Immelborn (ots)

Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer wusch Sonntagmorgen seinen Brummi in einem Waschpark in der Salzunger Straße in Barchfeld-Immelborn. Dabei verkeilte sich der Reinigungsschlauch am Laster. Der Fahrer beendete den Waschvorgang und fuhr los. Dabei riss die gesamte Konstruktion ab. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte der 44-Jährige eindeutig als Verursacher ausgemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell