Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In den Gegenverkehr gefahren

Hildburghausen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer die Eisfelder Straße in Hildburghausen stadteinwärts. Aus bisher nicht zweifelsfrei geklärten Umständen kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden Golffahrerin. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden von zirka 15.000 Euro und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell