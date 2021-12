Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmen-Transporter entwendet - Polizei bittet um Mithilfe

Bad Salzungen (ots)

Am Sonnabend, dem 04. Dezember 2021, wurde in der Zeit zwischen 10:00 und 15:00 Uhr in der Bad Salzunger Heinrich-Mann-Straße (Höhe Hausnummer 24) ein weißer VW T5-Transporter entwendet. Der Transporter ist mit auffälligen Werbeaufschriften der Firma "Licht und Kraft Radtke" versehen. Das Fahrzeugkennzeichen lautet: WAK-LK 40

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im o. g. Zeitraum dieses Fahrzeug in der Nähe des Tatortes fahren sehen und kann möglicherweise Auskunft zu den Insassen des Fahrzeuges machen? Wurde dieses Fahrzeug, im o. g. Zeitraum oder später, an einem ungewöhnlichen Ort (Waldweg, sonstige exponierte Ortschaft) aufgefunden oder angetroffen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzungen unter Tel.Nr 03695 - 5510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

