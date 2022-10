Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf der falschen Seite unterwegs

Kehl (ots)

Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend in der Vogesenallee. Der Fahrer eines VW wollte auf einen Parkplatz fahren, als er gegen 19 Uhr mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer zusammenstieß. Der Zweirad-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Durch den Unfall wurde der 20-jährige Pedelec-Fahrer schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Sowohl der VW als auch das Rad waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.

/ks

