Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer von Transporter gestreift und gestürzt

Erkelenz (ots)

Im Bereich Freiheitsplatz kam es am Montag, 12. April, gegen 8.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht.

Ein 74-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad aus Richtung Bahnhof kommend auf dem Geh- und Radweg in Richtung Gerhard-Welter-Straße. Er führte rechts vom Fahrrad seinen Hund mit sich. Als der 74-Jährige den Kreuzungsbereich zur Kölner Straße / Goswinstraße bei Grünlicht geradeaus überqueren wollte, bemerkte er einen von hinten herannahenden Kleintransporter, der aus gleicher Richtung in die Kreuzung einfuhr. Plötzlich streifte dieser den Fahrradfahrer an der Schulter, wodurch der Erkelenzer zu Fall kam und auf seinen Hund stürzte. Der Transporter bog anschließend rechts in die Goswinstraße ein und entfernte sich in Richtung Krankenhaus.

Der 74-jährige trug leichte Verletzungen davon. Auch sein Hund wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Am Fahrrad entstand außerdem leichter Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zum beteiligten Transporter oder dessen Fahrer geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Hinweisportal auf der Website der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell