POL-HH: 220323-3. Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber mit Schusswaffe

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 28.06.2021, 30.06.2021 und 10.07.2021 Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Altona-Altstadt

Die Polizei Hamburg fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtigt wird, drei Raubüberfälle unter Vorhalt einer Schusswaffe begangenen zu haben. Siehe hierzu auch Pressemitteilungen 210629-3, 210701-1 sowie 210711-1.

An den Tattagen im Juni bzw. Juli des vergangenen Jahres hatte ein maskierter und mit Schusswaffe bewaffneter Täter zwei Tankstellen und einen Kiosk überfallen. Lediglich beim Überfall auf den Angestellten eines Kiosks in der Hegarstraße in Hamburg-Bahrenfeld erbeutete der Räuber einen mittleren Geldbetrag. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Mannes, der wie folgt beschrieben wird: - 180-190 cm groß und kräftige Figur - bekleidet mit grauer Kapuzen-Sweatjacke der Marke Nike, schwarzer Jogginghose und schwarzen Turnschuhen (mit weißem Emblem und weißer Sohle) ebenfalls von Nike - schwarze Maskierung

Die Ermittler konnten Lichtbilder sowie eine Videosequenz des mutmaßlichen Täters sichern.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hamburg jetzt einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern und einer Videosequenz erlassen.

Hinweise zu der gezeigten Person bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

