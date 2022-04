Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einsatz der Polizei zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Kreis Heinsberg (ots)

Am Freitag, 8. April, führten Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg, zwischen 19 Uhr und 3 Uhr, einen Sondereinsatz durch. Das Ziel dieses Einsatzes war es, polizeiliche Präsenz zu zeigen und dadurch auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Insbesondere an bekannten Treffpunkten wie Schulzentren, Bahnhöfen, Parks und Parkhäusern kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten kreisweit Personen und Fahrzeuge. Dabei waren sie in ziviler Kleidung sowie in Uniform unterwegs.

Bei diesen Kontrollen konnte die Polizei in Geilenkirchen eine männliche Person festnehmen, gegen die ein Haftbefehl bestand. In einem Parkhaus an der Straße An der Friedensburg wurden sechs Personen angetroffen. Diese wurden kontrolliert und erhielten einen Platzverweis, dem sie auch nachkamen. In Erkelenz überprüften die Beamten den Fahrer eines Motorrollers, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. In Wassenberg am ZOB trafen die Beamten gegen 23 Uhr eine größere Personengruppe an. Sie kontrollierten die Personalien und sprachen allen einen Platzverweis aus. Da eine Person diesem nicht nachkommen wollte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Auch in Heinsberg waren die Polizistinnen und Polizisten aktiv. Sie kontrollierten im Bereich des Burgbergs eine Gruppe von acht Personen. Anschließend sprachen sie ihnen einen Platzverweis aus.

Insgesamt wurden 75 Fahrzeuge und 166 Personen kontrolliert. Die Beamten boten in zwölf Fällen Verwarngelder an und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei Strafanzeigen.

Auch zukünftig wird es weitere dieser unangekündigten Polizeieinsätze geben, damit sich die Menschen noch sicherer fühlen können, wenn Sie im Kreisgebiet unterwegs sind.

