Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Ostalb: Pressemeldung bis 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr kam es in der Pfitzerstraße zu einem Auffahrunfall. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr eine 32-jährige Mini Lenkerin auf einen 65-jährigen Suzuki Lenker auf, dieser wurde auf eine 50-jährige VW-Golferin aufgeschoben. Da die Mini Lenkerin schwanger ist, wurde sie vorsorglich in einer Klinik untersucht. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

