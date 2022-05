Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemeldung bis 11:30 Uhr

Mainhardt: gestürzter Motorradfahrer

Am Freitagnachmittag befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer die B 14 zwischen Mainhardt und Großerlach. Er rutsche gegen die Leitplanke und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall-Bibersfeld: Roller abgebrannt

Am Freitagabend gegen 21:12 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motorrollerfahrer die Kreisstraße 2591. Als er in die Biberstraße einbog, fing der Roller aufgrund eines technische Defektes an zu brennen. Trotz eingeleiteter Löschversuche durch Anwohner brannte der Roller komplett nieder. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall beim Überholen

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr befuhr ein 35-jährige Jeep Lenker die Gerhard-Hauptmann-Straße mit langsamer Geschwindigkeit. Er wurde von einer 47-jährigen VW-Golf Lenkerin überholt. Beim Wiedereinscheren streifte sie mit ihrem Heck den Jeep. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

