POL-AA: Ostalbkreis: Baggerschaufel entwendet - Unfallflucht entpuppt sich als medizinischer Notfall

Kirchheim am Ries: Baggerschaufel entwendet

Ein sogenannter Grabenraumlöffel im Wert von etwa 15.000 Euro wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendet. Der Löffel war zum Zeitpunkt des Diebstahls an einem Komatsu Kettenbagger befestigt, welcher im Bereich einer Baustelle am Ortsausgang Kirchheim in Fahrtrichtung Goldburghausen abgestellt war. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Baggerschaufel nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 9602-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht entpuppt sich als medizinischer Notfall

Am Freitagmorgen gegen 07:50 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd eine Unfallflucht in der Gutenbergstraße gemeldet. Dort streifte ein VW-Fahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug und fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Kurze Zeit darauf wurde eine weitere Unfallflucht mit demselben Fahrzeug in der Gutenbergstraße gemeldet. Letztendlich konnte der 61-jährige Fahrer jedoch ermittelt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass bei dem Mann ein medizinischer Notfall vorlag, so dass er sofort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

