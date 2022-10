Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.10.22

Unfall beim Ausparken

Um 14:05 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 76-Jährige aus Südeichsfeld mit ihrem Pkw auf dem Parkplatzgelände am Nikolaiplatz in Eschwege rückwärts aus und beschädigte dabei den hinteren linken Kotflügel eines geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 900 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 19:11 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein weißer Kastenwagen die Heubergstraße in Eschwege. Beim Abbiegen in den Magnolienweg kam der Fahrer mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke hinein. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle in Richtung Heubergstraße/Sporthalle. Durch Zeugen wird der Fahrer auf Mitte 20 Jahre geschätzt mit hellen Haaren. Der Kastenwagen war im Frontbericht beschädigt. Der Schaden an der Hecke wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen 05:10 Uhr und 14:50 Uhr wurde am gestrigen Montag auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Reichensachsen das vordere Kennzeichen (ESW-FZ 66) von einem Pkw Dacia abmontiert und entwendet. Dadurch entstand auch geringer Sachschaden am Pkw. Der Gesamtschaden wird mit 30 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Beleidigung auf sexueller Basis

Ein 32-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf fasste sich am gestrigen Abend, um 18:03 Uhr, mehrfach mit der Hand in den Schritt und dies im Nahbereich zweier jugendlicher Mädchen aus Eschwege, die er dabei auch intensiv anschaute. Die Tat ereignete sich am Stad in der Eschweger Innenstadt. Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

