POL-ESW: Polizeibeamten bei Ruhestörungseinsatz beleidigt und bedroht

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfälle Mit mehreren aufgescheuchten Rehen, die unvermittelt die Fahrbahn überquerten, kollidierte ein 35-jähriger Autofahrer aus Landsberg am Lech. Der Mann war am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße B 7 von Rittmannshausen in Richtung Ifta unterwegs. Die Tiere verschwanden nach der Kollision in die angrenzende Feldgemarkung, am Wagen des 35-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ebenfalls mit einem Reh ...

