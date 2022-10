Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.10.22

Eschwege (ots)

Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf dem Parkplatzgelände des Kaufland-Marktes in Eschwege beschädigte gestern Nachmittag, um 15:40 Uhr, ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw einen geparkten Audi Q 7, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 19:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die L 3424 zwischen Eschwege und Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Pkw-Aufbruch

Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege die linke hinter Seitenscheibe eines Pkw BMW 118i derart beschädigt, dass Unbekannte dadurch die hintere Fahrzeugtür öffnen konnten. Nach Angaben der Geschädigten wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Trickdiebstähle aus Tankstellen

Am gestrigen Mittag betraten gegen 13:19 Uhr zwei Männer die Tankstelle "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf. Während einer der Männer die Kassiererin ablenkte, entwendete der zweite Täter Tabakwaren. Beim Bezahlen und Verlassen der Tankstelle gelangte es auch dem ersten Täter noch Tabakwaren zu stehlen. Hierdurch entstand ein Schaden von 150 EUR. Anschließend fuhren die beiden Täter mit einem Pkw in Richtung Witzenhausen davon.

Dort suchten sie eine weitere Tankstelle in der Straße "Zu den Weinbergen" auf und lenkten auch dort die Kassiererin ab. Einer der Täter bestellte einen Kaffee und beschäftigte dadurch die Angestellte, während der zweite Täter Tabakwaren im Wert von 181 Euro entwendete. Nach bisherigen Ermittlungen dürften es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handeln.

Diese können wie folgte beschrieben werden:

1. Täter: Osteuropäisches Erscheinungsbild, lange Haare zum Zopf gebunden, blaue Cap, blaue Jacke, dunkle Hose. 2. Täter: Osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, dunkle Jacke, Umhängetasche, dunkle Hose. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Peugeot mit ausländischem Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 oder die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Um 11:54 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen in der Straße "Am Nordbahnhof" in Witzenhausen in eine Parklücke einzuparken. Dabei beschädigte sie einen geparkten Pkw Hyundai. Der Sachschaden wurde mit ca. 2000 EUR angegeben.

