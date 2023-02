POL-BO: Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Ein Kiosk in Bochum-Wattenscheid wurde am Freitagabend, 10. Februar, überfallen. Gegen 20 Uhr betraten zwei maskierte Personen den Kiosk Am Beisenkamp 33, bedrohten den Besitzer mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 m groß, schlanke ...

