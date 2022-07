Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 50-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (12. Juli) hat sich auf der B 55 zwischen Oberveischede und Bilstein gegen 14:15 Uhr ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine 50-jährige Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Dabei befuhr die Autofahrerin die Bundestraße und beabsichtigte, in Höhe des Abzweigs "Am Radenberg" nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt bremste sie dafür ihren Pkw ab. Eine ihr folgende 22-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 50-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt diese leichte Verletzung. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wollte sie sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden an beiden Autos im jeweils vierstelligen Eurobereich.

