POL-OE: 16-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Finnentrop (ots) - Am Sonntag (10. Juli) kam es gegen 1 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in der Straße "Am Sportplatz" in Finnentrop-Heggen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand von einer Einliegerwohnung aus und breitete sich anschließend auf das gesamte Haus aus. Eine Anwohnerin alarmierte alle in ...

