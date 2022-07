Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (10. Juli) kam es gegen 1 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in der Straße "Am Sportplatz" in Finnentrop-Heggen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand von einer Einliegerwohnung aus und breitete sich anschließend auf das gesamte Haus aus. Eine Anwohnerin alarmierte alle in dem Haus wohnenden Personen. Insgesamt kamen vier Personen (63, 52, 56 und 70 Jahre) mit mehreren Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Heute Morgen suchte ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe den Brandort auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, weitere Angaben zum Brandgeschehen können derzeit nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Eurobereich. Neben der Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Heggen, Finnentrop, Bamenohl, Lenhausen, Schönholthausen, Ostentrop, Ennest sowie Attendorn vor Ort.

