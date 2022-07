POL-OE: Unfall unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol

Wenden (ots) - In der Nacht von Donnerstag (7. Juli, 21:30 Uhr) auf Freitag (8. Juli, 6 Uhr) sind Unbekannte in eine Werkstatthalle einer Firma in der Schillerstraße in Altenhof eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter eine Tür auf, gelangten dort in die Halle und dann in ein Büro. Schließlich entwendeten sie einen Tresor, den sich noch am Tatort öffneten und das darin befindliche Geld mitnahmen. Neben der Beute entstand Sachschaden im ...

