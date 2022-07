Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Sattelzug

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 236 ist am Dienstag (12. Juli) gegen 10 Uhr eine 43-Jährige Pkw-Insassin verletzt worden. Vorausgegangen war ein Verkehrsunfall in Höhe des Baustellenbereichs zwischen den Einmündungen Agathastraße und Hofaue. Aufgrund der dort befindlichen Ampel und des Unfalls entstand ein Rückstau in beide Richtungen. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße in Richtung Meggen und beabsichtigte, an dem unmittelbar vor ihm verunfallten Fahrzeug links vorbeizufahren. Dafür musste er mit seinem Sattelzug ein Stück zurücksetzen. Dabei fuhr er rückwärts in den hinter ihm wartenden Pkw. Durch den Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin des dahinter stehenden Autos leichte Verletzungen. Sie wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden im insgesamt dreistelligen Eurobereich.

