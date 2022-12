Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, 15.12.2022, sind sowohl in Weilheim als auch in WT-Schmitzingen Autos gestohlen worden. Es dürfte ein Zusammenhang bestehen, da das in Weilheim entwendete Auto in Schmitzingen wiedergefunden wurde. Zunächst kam in Weilheim ein älteres graues Kia-Kompaktmodell abhanden. Dieses tauchte am Donnerstag, gegen 12:45 ...

