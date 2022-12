Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/Waldshut-Tiengen: Zwei Autos gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, 15.12.2022, sind sowohl in Weilheim als auch in WT-Schmitzingen Autos gestohlen worden. Es dürfte ein Zusammenhang bestehen, da das in Weilheim entwendete Auto in Schmitzingen wiedergefunden wurde. Zunächst kam in Weilheim ein älteres graues Kia-Kompaktmodell abhanden. Dieses tauchte am Donnerstag, gegen 12:45 Uhr, in Schmitzingen wieder auf. Der Zündschlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Vermutlich in derselben Nacht und nach der Tat in Weilheim wurde aus einer unverschlossenen Garage in Schmitzingen ein grauer Skoda Fabia Kombi, Baujahr 2019, mit WT-Kennzeichen gestohlen und blieb bislang verschwunden. Auch dieses Auto wird mit dem Originalschlüssel gefahren. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07751 8316-0).

Und denken Sie daran: Gelegenheit macht Diebe! Schließen Sie Ihr Auto immer ab (auch in der Garage) und verwahren sie den Zündschlüssel an einem sicheren Ort. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am Schlüsselbrett hängen, ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell