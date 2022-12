Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Versuchter Diebstahl von Opferstock

Am Mittwoch, 14.12.2022, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, versuchte unbekannte Täterschaft den Opferstock in der evangelischen Kirche in der Martin-Luther-Straße in Teningen aufzubrechen. Hierbei wurde der Opferstock erheblich beschädigt und das Schloss eingedrückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 180 Euro. An den Inhalt des Opferstockes gelangten die Täter nicht.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

