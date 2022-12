Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht an der Bahnhaltestelle Schlattholz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren schwarzen Suzuki Baleno stellte am Donnerstag, 15.12.2022 gegen 07.30 Uhr eine 40 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz an der Bahnhaltestelle Schlattholz ab. Als sie gegen 13.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses beschädigt. An der Beifahrertüre befand sich eine Delle und es waren weiße Lackantragungen, welche vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen, festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

