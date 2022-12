POL-FR: Nachtragsmeldung zu: Emmendingen: 15-jähriger Junge vermisst hier: Löschung der Vermisstenfahndung

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.12.2022, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Fiat an einem auf der Straße "Schildgasse" stehenden Lkw vorbei und kollidierte mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in einem blauen Audi unterwegs war. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Beim ...

