POL-FR: Klettgau: Autofahrer verliert bei Glatteis Kontrolle - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 15.12.2022, gegen 05:30 Uhr, hat ein Autofahrer auf der K 6566 zwischen Wutöschingen-Schwerzen und Klettgau-Geißlingen bei Glatteis die Kontrolle verloren. Das Auto kam von der Straße ab und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 25-jährige Fahrer verletzte sich und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst mit First Responder war auch die Feuerwehr Klettgau mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

