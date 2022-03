POL-PDPS: Betrunkener Fahrradfahrer

Pirmasens (ots) - Am 25.03.2022 um 17:30 Uhr wurde eine E-Scooter Fahrerin in der Adam-Müller-Straße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle konnten Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum bei der 33-Jährigen Fahrerin festgestellt werden. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC, weshalb der ...

