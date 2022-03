POL-PDPS: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr am 25.03.2022 parkte die Geschädigte PKW-Führerin zunächst am Kaufland Parkplatz in der Wiesenstraße und anschließend am LIDL Parkplatz und am Thomas Philipps in der Arnulfstraße in Pirmasens. Als die Geschädigte nach Hause kam bemerkte sie mehrere Kratzer an der rechten Fahrzeugfront. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte daher vermutlich beim Ein/- ...

