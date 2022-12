Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfall - flüchtiger Fahrer steht mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.12.2022, kurz nach 14:30 Uhr, haben sich in Stühlingen zwei nebeneinander an einer Einmündung zur B 314 wartende Autos gestreift. Deshalb war der 53-jährige Fahrer ausgestiegen und hatte an das Fenster des anderen beteiligten Autos geklopft, da dieses rückwärts gegen seins gerollt sein soll. Allerdings gab dieser Fahrer Gas und flüchtete. Das Kennzeichen war bekannt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte gegen Abend an der Halteranschrift ein ebenfalls 53-jähriger Mann angetroffen werden, der das Autos zum Unfallzeitpunkt geführt haben dürfte. Dieser schien stark alkoholisiert und soll sofort einen der ermittelnden Polizeibeamten angegriffen haben. Er wurde überwältigt und die Entnahme zweier Blutproben angeordnet. Er widersetzte sich dieser Maßnahme, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte und auch einen Arzt. Der Mann kam danach in Gewahrsam. Der bei dem Verkehrsunfall verursachte Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell